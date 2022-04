Tagesreport - Corona-Lage in MV am Donnerstag: In Rostock ist die Inzidenz am höchsten

Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter deutlich gesunken. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb des Landes hat die Hansestadt Rostock. Acht weitere Menschen sind im Zusammenhang mit Corona gestorben.