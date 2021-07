Corona-Lage in MV am Freitag: Inzidenz im Land steigt leicht an

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag fünf Neuinfektionen und ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt geworden. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Nachmittag bekannt.

Demnach haben sich im Landkreis Nordwestmecklenburg und der Hansestadt Rostock je zwei Personen mit Sars-Cov-2 angesteckt, im Kreis Vorpommern Rügen kam eine Infektion hinzu. Die Corona-Infektion mit tödlichem Ausgang wurde aus dem Landkreis Rostock gemeldet.

Inzidenz in MV in allen Regionen unter fünf

Die Inzidenz in MV steigt leicht um 0,1 auf jetzt 1,5 Fälle je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. In den einzelnen Regionen des Landes liegt sie zwischen null und 3,2. Im Kreis Nordwestmecklenburg gab es die stärkste Veränderung, hier stieg der Wert um 1,3 auf 3,2. In Schwerin hingegen sank die Inzidenz um 1,1, auf 3,1.

Bundesweit hatte Mecklenburg-Vorpommern den Vortagszahlen des Robert-Koch-Instituts zufolge des niedrigsten Inzidenzwert. Der Durchschnitt lag bei 5,5, die Hansestadt Bremen hatte mit 9,8 die höchste Inzidenz.

In MV gelten Schätzungen zufolge derzeit 68 Menschen als infiziert. Das sind zwei mehr als am Donnerstag. Sechs Personen – und damit eine mehr als am Vortag – müssen aufgrund ihrer Erkrankung in einer Klinik behandelt werden, zwei davon auf einer Intensivstation. Letzterer Wert blieb unverändert.

Die Zahl der Verstorbenen hat sich durch den Todesfall auf 1161 erhöht, bei insgesamt 44181 nachgewiesenen Corona-Infektionen.

Von OZ