Die Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern bleibt unverändert hoch. Binnen 24 Stunden wurden 198 neue Ansteckungen und acht weitere Todesfälle im Land gemeldet. In vier Regionen liegen die Inzidenzwerte knapp an der Lockerungsgrenze von 100.