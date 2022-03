Corona-Lage in MV am Mittwoch: Tausende neue Fälle, Tageshöchstwert bei Inzidenz

Rostock

Erneut meldet das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock einen neuen Höchstwert bei den Corona-Fällen seit Beginn der Pandemie. Binnen eines Tages wurden 6178 Neuansteckungen registriert. Besonders viele Fälle wurden aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen gemeldet (1415). Die Zahl der aktuell mit Corona infizierten Menschen gibt das Lagus mit 51 827 an.

Die landesweite Hospitalisierungsrate wird mit 11,0 angegeben und ist damit im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Die ITS-Auslastung dagegen ist leicht um 0,4 auf 12,9 Prozent gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen erreicht mit 1626,4 ebenfalls einen neuen Tageshöchstwert. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 1466,6.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 02.03.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater/Museen: 2G plus

2G plus Bibliotheken: 2G plus

2G plus Schwimmbäder: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine)

geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine) Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/Konzerte: 2G plus

2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: Bei Ungeimpften nur ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

In Vorpommern-Rügen (20,9) und Vorpommern-Greifswald (17,4) ist die Hospitalisierungsinzidenz im Landesvergleich besonders hoch. In Schwerin (5,2) und dem Landkreis Nordwestmecklenburg (3,2) ist dieser wichtige Wert dagegen vergleichsweise niedrig.

In den Krankenhäusern des Landes werden aktuell 595 Patienten mit Corona behandelt, das sind neun mehr als am Vortag. 79 Patienten liegen auf der Intensivstation, drei mehr als am Vortag. Sieben Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in MV seit Beginn der Pandemie auf 1779.

Bei den Impfungen gegen das Corona-Virus gibt es trotz der Bereitstellung von Novavax keinen nennenswerten Fortschritt. In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Viertel der Bevölkerung nicht gegen das Corona-Virus geimpft. Mit einer Quote von 74,1 Prozent bei Erstimpfungen liegt der Nordosten unter dem Bundesdurchschnitt.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 02.03.2022) 7-Tage-Inzidenz: 1626,4 (+69,9)

1626,4 (+69,9) Hospitalisierungs-Inzidenz: 11 (-0,2)

11 (-0,2) ITS-Auslastung: 12,9 % (+0,4)

12,9 % (+0,4) Einmal geimpft: 74,1 %

74,1 % Vollständig geimpft: 73,9 %

73,9 % Geboostert: 55,1 %

55,1 % Neue Fälle: 6178

6178 Derzeit infiziert: rund 51 827 (+1240)

rund 51 827 (+1240) Im Krankenhaus: 595 (+9)

595 (+9) Auf einer Intensivstation: 79 (+3)

79 (+3) An oder mit Corona verstorben: 1779 (+7)

Von OZ