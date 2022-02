Corona-Lage in MV am Montag: Inzidenz steigt, Ampel springt auf Rot

Rostock

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat in Mecklenburg-Vorpommern wieder leicht zugelegt. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales meldete am Montag 1386,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, dies waren 15,4 mehr als am Vortag.

Die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern registrierten den Angaben zufolge zum Wochenstart 2082 Neuinfektionen. In den Krankenhäusern des Landes wurden 382 Patienten mit Corona behandelt, einer weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 77 Covid-Patienten, am Sonntag waren es noch 79. Laut Lagus starben in den letzten 24 Stunden zehn Personen an oder mit dem Virus, die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn Verstorbenen wurde daher nun mit 1700 angegeben.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz – also die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Patienten mit Corona-Infektion je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – stieg auf 9,3. Sie liegt damit über der wichtigen Schwelle von 9, die Landes-Corona-Ampel springt damit auf rot. Sollte dies zwei weitere Tage anhalten, würden auf Basis der aktuellen Corona-Landesverordnung erneut Verschärfungen der Maßnahmen im ganzen Land folgen.

Der Fortschritt der Impfungen im Nordosten ist nahezu zum Erliegen gekommen. Stand Montag waren laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) hierzulande 73,9 Prozent der Menschen mindestens einmal geimpft, 73,2 Prozent hatten demnach eine vollständige Grundimmunisierung. Die Zahl der Geboosterten wurde mit 53,5 Prozent angegeben.

