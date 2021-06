Tagesreport - Corona-Lage in MV am Montag: Nur halb so viele neue Fälle wie vor einer Woche

Kaum Neuansteckungen: Die Corona-Situation in Mecklenburg-Vorpommern bleibt auch am Montag relativ entspannt. Die Inzidenz sinkt erneut. Nach den Zahlen vom Landesamt für Gesundheit und Soziales gab es keine weiteren Corona-Todesfälle zu beklagen.