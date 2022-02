Corona-Lage in MV am Montag: Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag 2839 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich damit auf 1538,6, eine Zunahme von 55,3 im Vergleich zum Vortag, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock mitteilte. Vor einer Woche lag der Wert bei 1398,1 gemeldeten Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz – die Zahl der wegen Corona-Infektionen in Kliniken aufgenommenen Patienten je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen – sank leicht um 0,4 auf 11,3 und lag damit weiterhin über dem Schwellenwert von 9. In der Landeshauptstadt Schwerin liegt der Wert mit 4,2 am niedrigsten, im Landkreis Vorpommern-Rügen mit 20,9 am höchsten.

Die hohe Zahl an Neuinfektionen wirkt sich verzögert auch auf die Klinikzahlen aus. In den Krankenhäusern des Landes wurden am Montag 527 Patienten mit Corona behandelt, 21 mehr als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 64 Patienten und damit ebenso viele wie am Tag zuvor. Neun weitere Menschen starben an oder mit dem Virus, so dass die Gesamtzahl der Toten im Nordosten auf 1767 anstieg.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 28.02.2022) 7-Tage-Inzidenz: 1538,6 (+55,3)

1538,6 (+55,3) Hospitalisierungs-Inzidenz: 11,3 (-0,4)

11,3 (-0,4) ITS-Auslastung: 10,7 % (+/-0)

10,7 % (+/-0) Einmal geimpft: 74,1 %

74,1 % Vollständig geimpft: 73,8 %

73,8 % Geboostert: 55,0 %

55,0 % Neue Fälle: 2839

2839 Derzeit infiziert: rund 47 259 (+802)

rund 47 259 (+802) Im Krankenhaus: 527 (+21)

527 (+21) Auf einer Intensivstation: 64 (+/-0)

64 (+/-0) An oder mit Corona verstorben: 1770 (+9)

Die Impfquote in Mecklenburg-Vorpommern verändert sich kaum noch. Die Quote der mindestens einmal Geimpften lag am Montag nach Angaben des RKI weiterhin bei 74,1 Prozent. Über den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen verfügten 73,8 Prozent, eine Auffrischungsimpfung haben inzwischen 55,0 Prozent bekommen.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 28.02.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater/Museen: 2G plus

2G plus Bibliotheken: 2G plus

2G plus Schwimmbäder: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine)

geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine) Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/Konzerte: 2G plus

2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: Bei Ungeimpften nur ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

Laut Lagus sind in MV außerdem neun Personen an oder mit Corona verstorben. Aus dem Bericht geht außerdem hervor, dass sich die ITS-Auslastung seit gestern in keinem der Landkreise und in keiner kreisfreien Stadt verändert hat.

Von dpa