In Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag 43 neue Coronafälle gemeldet worden. Das sind 54 Neuinfektionen weniger als am Vortag. Die meisten Neuinfektionen hat die Landeshauptstadt Schwerin zu verzeichnen.

Trotz weniger Neuinfektionen als am Freitag steigt die Inzidenz. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldet eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 22,7 – 1,3 mehr als am Vortag. Am Samstag vor einer Woche hatte das Lagus 16,6 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen und 20 neue Corona-Fälle vermeldet.

Inzidenzwert in Schwerin steigt stark an

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim, der Landeshauptstadt Schwerin und der Hansestadt Rostock herrscht laut Corona-Ampel ein geringes Infektionsgeschehen, weshalb sie hier auf gelb steht. Die restlichen Gebiete sind weiterhin grün, was für ein kontrolliertes Geschehen steht. Die Corona-Ampel in MV umfasst sechs Stufen von grün bis violett für ein „äußerst hohes Infektionsgeschehen“. In die Risikobewertung fließen neben der Sieben-Tage-Inzidenz auch die Krankenhauseinweisungen und die Auslastung der Intensivstationen ein.

Der Inzidenzwert in Schwerin stieg binnen eines Tages deutlich an. Lag er gestern noch bei 27,2 ist er heute bei 40,8. Die Hansestadt Rostock verzeichnet aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz mit 46,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in 7 Tagen. Mit Abstand am niedrigsten lag der Wert im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 5,4 – doch auch dieser Wert ist gestiegen.

Die Zahl der Krankenhauspatienten mit Covid-19 ist am Samstag mit 20 Personen gleich geblieben, wie das Lagus weiter mitteilte. Auf der Intensivstation liegen demnach wie am Vortag zwei Patienten.

Das Lagus meldete keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung, so dass die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie in MV bei 1184 liegt. Insgesamt wurde laut Landesamt bisher bei 45 097 Menschen im Nordosten eine Infektion nachgewiesen, 43 321 gelten inzwischen als genesen.

