Corona-Lage in MV am Samstag: Landesweite Inzidenz sinkt

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag 99 weitere Corona-Ansteckungen registriert worden. Das waren 19 weniger als am Vortag und 12 weniger als am Samstag der Vorwoche, wie aus den Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hervorgeht. Damit sank die Sieben-Tage-Inzidenz auf 46,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

15 Neuinfektionen wurden im Landkreis Nordwestmecklenburg registriert, der mit 70,3 die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz aufweist. Seit Samstag gelten hier an verschärfte Corona-Regeln.

Wie aktuell schon in Schwerin sowie in den Landkreisen Rostock, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald müssen Ungeimpfte dann auch dort bei Friseur-, Theater-, Museums-, Restaurant- oder Kinobesuchen negative Corona-Tests vorlegen. In Schulen müssen laut Verordnung generell Masken getragen werden.

Lage in Schwerin entspannt sich

Die Landeshauptstadt ist auf der Corona-Ampel-Karte den zweiten Tag nicht mehr gelb, sondern grün eingefärbt. Bis die geltenden Beschränkungen jedoch aufgehoben werden, muss dies weitere drei Tage anhalten. Dagegen springt die Corona-Warnampel im Landkreis Ludwigslust-Parchim auf gelb, da die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen über den Wert von 50 steigt.

Unter dem Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen lagen weiterhin die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte (16,3), Schwerin (45,09 und die Stadt Rostock (40,7).

Bei der Hospitalisierungs-Inzidenz liegen alle Regionen des Landes weiterhin im grünen Bereich. Sie gibt die Zahl der Menschen an, die je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Landesweit betrug dieser Wert 1,1. Eine Höherstufung auf der Ampelkarte wird ab dem Wert 8,0 vorgenommen.

In den Kliniken wurden am Samstag 34 Covid-Patienten behandelt, die Zahl blieb mit blick auf den Vortag unverändert. Auf Intensivstationen lagen 13 Covid-Patienten, drei weniger als am Tag zuvor.

Keine neuen Todesfälle

Das Lagus meldete keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, so dass die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie im Nordosten weiter bei 1206 liegt. Insgesamt haben sich den Angaben zufolge bisher 49 967 Menschen im Land nachweislich mit dem Virus infiziert.

Mindestens einmal geimpft sind nach Angaben des Lagus 66 Prozent der Einwohner; 63,4 Prozent besitzen demnach einen vollständigen Impfschutz.

Nach einer neuen Auswertung des Robert Koch-Instituts sind die Corona-Impfungen in Deutschland aber wohl schon weiter als in der Meldestatistik erfasst. Es sei anzunehmen, dass bundesweit unter den Erwachsenen bereits bis zu 84 Prozent mindestens einmal und bis zu 80 Prozent vollständig geimpft sind, heißt es in einem aktuellen RKI-Bericht mit Stichtag 5. Oktober. Das entspräche jeweils um fünf Prozentpunkte höheren Impfquoten als nach offiziellen Meldungen der Impfstellen.

Von OZ