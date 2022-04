Corona-Lage in MV am Sonnabend: Inzidenz und Krankenhausbelegung sinken stark

Rostock

Die Corona-Lage in den Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern entspannt sich ein wenig. 643 infizierte Personen liegen am Sonnabend noch in einer Klinik im Nordosten – das sind 59 weniger als noch einen Tag zuvor, wie aus dem Bericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) hervorgeht. Auf den Intensivstationen liegen weiterhin 84 Menschen mit oder wegen einer Corona-Infektion, was – wie am Freitag – einer Auslastung von 13,9 Prozent entspricht.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz in MV sinkt deutlich. Sie liegt am Sonnabend bei 1806,0 und damit 84,5 Punkte niedriger als noch am Vortag. Auch in allen sechs Landkreisen und den beiden kreisfreien Städten das Landes sank dieser Wert. Am höchsten ist er aktuell in der Hansestadt Rostock (2890,5), am niedrigsten ist er an der Mecklenburgischen Seenplatte (1208,3).

In jeder Region mehr als 200 Neuinfektionen

Trotzdem bleiben die Neuinfektionen auf einem hohen Niveau. In keiner Region im Nordosten wurden am Sonnabend weniger als 200 neu registrierte Corona-Fälle gemeldet. Die meisten kommen aus der Hansestadt Rostock (461), dem Landkreis Rostock (468) und Ludwigslust-Parchim (477). Die wenigsten wurden in Schwerin (201) und in Nordwestmecklenburg (203) registriert.

Wohl auch deshalb hat die Landesregierung beschlossen, das ab heute alle Landkreise und kreisfreien Städte in MV als Corona-Hotspot klassifiziert sind. Dadurch gelten hier – im Gegensatz zum Rest des Bundes – immer noch strengere Corona-Regeln. Unter anderem gilt weiterhin Maskenpflicht im Innenbereich sowie beispielsweise 3G in der Gastronomie und im Freizeit- und Kulturbereich. In diesen Bereichen gibt es jedoch auch eine 2G-Option, dann kann auf eine Maske oder den Mindestabstand verzichtet werden.

Die Hospitalisierung sinkt am Sonnabend auf 9,4 (-1,5). Allerdings sind auch zwei Personen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Sie stammen beide aus der Hansestadt Rostock.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 02.04.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Clubs und Discos: 2G plus (ohne Maskenpflicht)

2G plus (ohne Maskenpflicht) Friseure: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Fitnessstudios: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Kinos/Theater/Museen: 3G+Maske/2G-Option*

3G+Maske/2G-Option* Bibliotheken: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Schwimmbäder: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Sporthallen : 3G + Maske/2G-Option*

: 3G + Maske/2G-Option* Großveranstaltungen/Konzerte: 3G + Maske/2G-Option* (auch außen)

3G + Maske/2G-Option* (auch außen) Bus und Bahn: nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): nur Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): nur Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: keine Beschränkungen * Veranstalter bzw. Einrichtungen können entscheiden, ob sie optional die 2G-Regel anwenden wollen. Tun sie das, kann entweder auf die Maskenpflicht oder die Abstandsregelung verzichtet werden. WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

Als aktuell infiziert gelten rund 70 564 Personen, 3214 weniger als noch am Freitag. Die Impfquote bei den Erst- und Zweitimpfungen liegt in Mecklenburg-Vorpommern bei 74,4 Prozent, als geboostert gelten 56,8 Prozent der Bürger im Nordosten.

Von OZ/acs