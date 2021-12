Corona-Lage in MV am Sonntag: Weniger Neuinfektionen, Schwellenwert sinkt erneut

Rostock

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist wieder gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Sonntag 440,2 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner und Woche. Das sind 2,8 mehr als am Vortag (437,6 ) und 39,3 mehr als vor einer Woche (400,9). Die Zahl der registrierten Neuinfektionen bezifferte das Lagus auf 305 Das sind deutlich weniger als am Vortag (855) und auch weniger als vor einer Woche (447). Die meisten Neuinfektionen wurden aus Vorpommern-Greifswald (111) und der Hansestadt Rostock (83) gemeldet.

Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorbenen Menschen erhöhte sich um 2 auf 1351, die der Corona-Intensivpatienten sank um 1 auf 89. Insgesamt befanden sich den Lagus-Angaben zufolge unverändert 375 Covid-Patienten in den Krankenhäusern des Landes.

Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Menschen je 100 000 Einwohner und Woche, die in eine Klinik müssen - sank am Sonntag im Vergleich zum Vortag von 8,4 auf 8,0. Damit ist der wichtige Schwellenwert für zusätzliche Schutzvorkehrungen den zweiten Tag infolge gesunken. Weil der Wert zuvor drei Tage hintereinander darüber gelegen hatte, waren am vergangenen Mittwoch landesweit weitere Einschränkungen in Kraft getreten - darunter 2G beim Shoppen und 2Gplus unter anderem in Theatern, Kinos und Fitnesszentren sowie auf Weihnachtsmärkten. Für Ungeimpfte gelten Kontaktbeschränkungen. Die Maßnahmen werden aufgehoben, wenn die Hospitalisierungsinzidenz fünf Tage hintereinander unter 9,0 bleibt.

Was gilt heute in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 5.12.2021): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus (MSE, LRO geschlossen)

2G plus (MSE, LRO geschlossen) Weihnachtsmärkte: 2G plus (MSE, SN: geschlossen)

2G plus (MSE, SN: geschlossen) Kinos/Theater, Schwimmbäder, Bibliotheken: 2G plus (MSE, LRO geschlossen),

2G plus (MSE, LRO geschlossen), Großveranstaltungen/ Konzerte: 2G plus

2G plus FC Hansa: max. 1000 Besucher 2G plus

max. 1000 Besucher 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

In der Hansestadt Rostock drohen weitere Einschränkungen

Nach dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gelten seit Freitag auch im Landkreis Rostock noch weitergehende Beschränkungen der Warnstufe „Rot plus“. Beide Kreise waren auf der stufengewichteten Lagus-Karte mehr als sieben Tage in Folge auf Stufe 4 (Rot). Unter anderem wurden kulturelle Einrichtungen, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Tanzschulen und Tierparks geschlossen. Der Vereinssport ist eingestellt. Auch in der Hansestadt Rostock drohen weitere Einschränkungen, nachdem am Samstag die Warnampel den siebten Tag in Folge auf rot stand.

Gegen das Coronavirus vollständig geimpft sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) Stand Freitag 67,2 Prozent der Bevölkerung im Nordosten. Der Anteil der mindestens einmal Geimpften wird mit 69,9 Prozent angegeben. 13,7 Prozent der Menschen im Bundesland haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Von OZ