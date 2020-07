Rostock

Wieder null: Auch am Sonntag ist keine weitere Corona-Infektion in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt worden. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) am Nachmittag bekannt. Damit blieb MV die gesamte Woche über ohne einen einzigen neuen Fall. Das hat es seit Beginn der Aufzeichnungen Anfang März 2020 noch nicht geben.

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land beträgt damit weiterhin 804. Schätzungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) zufolge sind bereits 782 der Infizierten genesen. Die Zahl der an oder mit Corona verstorbenen Personen ist gleich geblieben und beträgt 20. Nach diesen Zahlen sind demnach im Land aktuell nur zwei Personen aktiv mit Corona infiziert.

Mehr lesen:

Von Robert Berlin