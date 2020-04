Schwerin/Greifswald

Die Einschränkung, dass in Mecklenburg-Vorpommern Geschäfte nur dann öffnen dürfen, wenn die Verkaufsfläche nicht größer als 800 Quadratmeter ist, soll ab Sonnabend wegfallen. Entsprechende Informationen bestätigte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU) am frühen Donnerstagabend am Rande eines Unternehmer-Termins in Wismar. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) bekräftigte im Anschluss, dass die Corona-Verordnung an dieser Stelle noch am Freitagabend verändert werde.

Nachdem bereits mehrere Verwaltungsgerichte in Bundesländern wie Rheinland-Pfalz und Berlin die 800-Quadratmeter-Grenze gekippt hatten, war Schwesig unter Druck geraten.

Möbelhändlerin klagte gegen Flächenbegrenzung

Grund für den plötzlichen Kurswechsel ist auch eine entscheidende Klage der Greifswalder Möbelhändlerin Melanie Rocksien-Riad. Sie betreibt in Vorpommern und Neubrandenburg unter dem Namen MMZ mehrere Möbelhäuser mit extrem großen Verkaufsflächen. Rocksien-Riad: „Mir war nicht klar, warum Autohäuser und Baumärkte öffnen durften, wir aber nicht. Es geht in dieser Frage um die Existenz meines Unternehmens.“ Die Landesregierung habe aus ihrer Sicht den Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt.

OVG Greifswald will Samstag Urteil verkünden

Ihre Klage ist am Mittwoch vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald verhandelt worden. Ein Urteil soll am Sonnabend verkündet werden. Nachdem sich mehrere Verwaltungsgerichte in anderen Ländern bereits gegen die Begrenzung ausgesprochen hatten, will die Landesregierung mit ihrer Entscheidung den Greifswalder Verwaltungsrichtern offenbar zuvorkommen, um eine weitere politische Niederlage zu vermeiden. Das OVG hatte bereits das Verbot für Einheimische außer Kraft gesetzt, an den Osterfeiertagen touristisch reizvolle Regionen im Land besuchen zu dürfen.

Von Benjamin Fischer