Covid-19 - Corona-Liveblog: So ist die Lage in MV am Montag

Fitnessstudios und Sporthallen öffnen ab 25. Mai wieder • Familienfeiern mit bis zu 30 Menschen vom 25. Mai an wieder möglich • Schiffsbranche leidet unter Corona-Krise • Hier gibt es alle Entwicklungen vom Montag im Liveblog.