Corona-Krise: Diese Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern bieten einen besonderen Service an

In der Corona-Krise müssen die Geschäfte in Mecklenburg-Vorpommern schließen. Viele stellen kurzfristig auf Online-Bestellungen und Lieferservice um – oder machen spezielle Gutschein- oder Beratungsangebote. Die OZ unterstützt Händler in Not und bietet für die Leser eine Liste, welche Angebote und Ideen den lokalen Geschäften, Restaurants, Cafés und Einzelhändlern jetzt helfen.