Gesundheitsamt meldet vier Neuinfektionen am Samstag in MV



Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in MV ist am Samstag erneut nur sehr leicht angestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat – wie schon am Freitag – vier neue Corona-Erkrankungen gemeldet. Drei Fälle wurden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte registriert. Ein Fall trat in der Hansestadt Rostock auf.

Damit liegt die Zahl der positiv getesteten Personen in MV seit Ausbruch der Pandemie aktuell bei 725 (Stand: Samstag, 15 Uhr). Die meisten Erkrankungen gab es bislang im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 136 positiven Tests.