Besucheransturm am Sonntag in Boltenhagen

Am Osterwochenende greift eine flächendeckende Überwachung der Einhaltung der Reisebeschränkungen in Richtung Küste. Und die zeigt offenbar Erfolg, wie die Bilanz der Polizei ausweist. Am Ostersonntag allerdings füllte sich vor allem das Ostseebad Boltenhagen.