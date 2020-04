Kabinett in Schwerin berät weiteres Vorgehen in Corona-Krise



Unmittelbar vor den mit Spannung erwarteten Bund-Länder-Gesprächen zur möglichen Lockerung der Kontaktverbote will die Landesregierung in Schwerin am Dienstag (10.00 Uhr) ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte bereits in der Vorwoche die Abschwächung einzelner Maßnahmen in Aussicht gestellt. Doch machte sie dies ausdrücklich vom weiteren Verlauf der Infektionswelle und den Absprachen unter den Bundesländern abhängig. Bezogen auf die Einwohnerzahl verzeichnete Mecklenburg-Vorpommern zuletzt mit etwa 39 Infektionen je 100 000 Einwohnern bundesweit die geringste Quote. Bis Ostersonntag (17.00 Uhr) hatten sich im Nordosten nachweislich 616 Menschen mit Covid-19 infiziert, elf Patienten starben.