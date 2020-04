• Friseursalons in MV öffnen wieder: So sieht das Haareschneiden zu Corona-Zeiten aus • Live-Tour durch Clubs in MV beginnt am Samstag • Live-Stream: Statement von Spahn und dem RKI • Spahn: Noch "drei bis vier Wochen” bis zur Corona-App • Greifswalder Gastronomin zum Außer-Haus-Dienst: „Wir wollten nicht einfach abwarten“ • Hier gibt es alle Updates im Liveticker.