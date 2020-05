Schwesig: Restaurants in MV öffnen am 9. Mai – Hotels folgen

Der Tourismus in MV soll zügig wieder geöffnet werden. Das hat die Landesregierung am Montag beschlossen. Am 9. Mai sollen Gastronomen wieder öffnen können, ab 18. Mai Hotels und Ferienwohnungen für Gäste aus MV. Kurz darauf sollen auch wieder Gäste aus ganz Deutschland einreisen können.