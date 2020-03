31-Jähriger widersetzt sich Polizei in Schwerin und behauptet, er habe Corona

In Schwerin hat die Polizei einen Mann wegen räuberischen Diebstahls gesucht. Als sie den 31-Jährigen fand, leistete er Widerstand und behauptete, am Coronavirus erkrankt zu sein. Er hustete die Polizisten absichtlich an. Als der Mann am Abend in seiner Erstaufnahmeeinrichtung erneut auffällig war, wurde er schließlich festgenommen.