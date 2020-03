An vorderster Front gegen das Virus: So fühlen sich Rostocks Corona-Helden

Die Rostocker Uni-Klinik bereitet sich auf den Corona-Krisenfall vor, auf viele Schwerkranke. Den Kampf gegen das Virus führen Menschen wie Intensivpflegerin Nadja Heumann und Arzt Daniel Reuter. Was sie denken und wie sie ihren Familien die Lage erklären: Ein Gespräch