Corona-Lockdown: Auch Baumärkte in MV müssen schließen

In Mecklenburg-Vorpommern bleiben von Mittwoch an auch die Baumärkte für Privatkunden geschlossen. Ein Bestell- und Abholservice sei aber möglich. Blumenläden hingegen dürften weiterhin öffnen, teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Dienstagabend in Schwerin nach einer erweiterten Kabinettssitzung mit.

Als Reaktion auf die im Herbst bundesweit dramatisch gestiegenen Corona-Infektionen hatten sich Bund und Länder am Wochenende auf eine deutliche Verschärfung der Schutzmaßnahmen und der Kontaktbeschränkungen verständigt.

Geschäfte müssen ab Mittwoch schließen

Mit Ausnahme der Geschäfte für Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs müssen Läden ab Mittwoch schließen. Für Hotels und Restaurants gilt dies weiter.

