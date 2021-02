Rostock/Stralsund

Die geplanten Testöffnungen im Einzelhandel in der Hansestadt Rostock und im Kreis Vorpommern-Rügen stoßen auf sehr geteilte Reaktionen. Während die Politik in Stralsund zurückhaltend ist, zeigt sich Rostock aufgeschlossener. Auch die Händler sind sich nicht einig.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte am Mittwoch nach dem Corona-Gipfel angekündigt, dass in Rostock und Vorpommern-Rügen einige Bereiche der Wirtschaft testweise öffnen dürfen, weil dort der Inzidenzwert unter 35 liegt.

Anzeige

Großer Unterschied zum Nachbarkreis

„Angesichts der Situation, dass in unserem Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald eine so hohe Corona-Inzidenz herrscht, sehen wir das sehr skeptisch“, sagt Olaf Manzke, Sprecher des Kreises Vorpommern-Rügen. Im Nachbarkreis lag die Sieben-Tage-Inzidenz je 100 000 Einwohner am Donnerstag bei 196,1, in Vorpommern-Rügen dagegen nur bei 27,6.

„Wir würden eine Öffnung des Einzelhandels erst für sinnvoll erachten, wenn sich das Niveau angeglichen und die Inzidenz bei uns längerfristig auf niedrigem Niveau stabilisiert hat“, so Manzke.

Eine Ausnahme könne er sich bei körpernahen Dienstleistungen, wie Kosmetiksalons oder Nagelstudios, vorstellen, wo feste Termine vergeben werden können. Friseure dürfen laut Gipfelbeschluss ohnehin ab 1. März wieder öffnen.

Nur kleine Geschäfte öffnen

In Rostock wollte sich Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen nicht vor dem MV-Gipfel am Freitag äußern. Die Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses in der Rostocker Bürgerschaft, Anke Knitter (SPD), begrüßt jedoch die Pläne für eine Testöffnung – und hat dafür auch schon Ideen: „Wir dürfen nicht zu viel öffnen, sonst würde ein Einkaufstourismus entstehen.“

Daher sollten ihrer Meinung nach nur kleinere, inhabergeführte Geschäfte öffnen dürfen, weil sie einerseits überschaubarer seien und auch nicht so eine Strahlkraft über die Stadtgrenzen hinaus hätten. „Die größeren Geschäfte sind uns natürlich auch wichtig, aber dort sehe ich die Gefahr, dass sich Menschentrauben bilden könnten.“

Auch Café-Besuche wieder ermöglichen

Und: Laut Knitter sollten auch kleinere Cafés und Restaurants öffnen dürfen, um den Besuchern der Innenstadt einen zusätzlichen Anreiz zu bieten. „Voraussetzung ist aber, sowohl im Handel als auch in der Gastronomie, dass die Hygienekonzepte strikt umgesetzt und auch kontrolliert werden.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Handelsverband Nord begrüßt die Testöffnungen ebenfalls: „Bei einer Inzidenz von 35 ist der vom Gipfel verlangte Inzidenzwert unterschritten, daher spricht aus unserer Sicht nichts dagegen“, sagt Geschäftsführerin Mareike Petersen. Auch ihr mache allerdings der Einkaufstourismus Sorge: „Die Politik muss ein Konzept vorlegen, wie dieser verhindert werden kann. Es darf auf keinen Fall von den Händlern verlangt werden, dass sie ihre Kunden am Eingang kontrollieren.“

Öffnungswunsch auch im Landkreis Rostock

Die geplanten Öffnungen wecken auch Begehrlichkeiten im Landkreis Rostock, der am Donnerstag mit einer Inzidenz von 36,1 am Grenzwert von 35 kratzte: „Wir erfüllen die politischen Vorgaben, Hygienekonzepte. Wir sitzen auf Kosten, die wir durch den aktuellen Umsatz nicht wieder reinbekommen. Dass wir nicht wieder öffnen dürfen, ist mittlerweile existenzbedrohend“, klagt Buchhändlerin Daniela Sack.

Ihre Buchhandlung im Ostsee-Park Sievershagen liegt nur wenige Kilometer jenseits der Rostocker Stadtgrenzen – und dürfte bei der Testöffnung wohl nicht mitmachen.

„Die Inzidenz sinkt beständig. Ich werde mich konstruktiv in die Debatte um Lockerungen im Lockdown einbringen“, kündigte Landrat Sebastian Constien (SPD) an. Die Einwohner und Unternehmen im Kreis hätten mit großer Disziplin und Solidarität bei der Senkung der Infektionszahlen mitgewirkt. „Mit Hygienekonzepten und Rücksicht sollten weitere Öffnungsschritte möglich sein“, forderte Constien.

Von Axel Büssem