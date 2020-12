Rostock

Mit dem am Mittwoch beginnenden harten Lockdown wird auch in MV das öffentliche Leben zurückgefahren. Bei den rund 100 000 Freizeitanglern im Nordosten mehren sich die Fragen, in welchem Umfang sie ihr Hobby weiterhin ausüben können. OZ sprach mit Thomas Richter, Dezernatsleiter Fischerei im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock.

Ist das Angeln an und auf den Gewässern von MV in der Zeit des harten Lockdowns vom 16. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 gestattet?

Anzeige

Thomas Richter: Entsprechend den Beschlüssen von Bund und Ländern vom Wochenende sind private Freizeitaktivitäten wie das Angeln weiter zulässig. Es gelten die strikten Corona-Regeln für private Zusammenkünfte. Konkret dürfen sich maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt treffen.

Dezernatsleiter Thomas Richter Quelle: Dietmar Lilienthal

Wie viele Angler dürfen von einem Boot aus angeln?

Die bereits geltenden Abstandsregeln – mindestens 1,5 Meter zueinander – sind auch beim Angeln einzuhalten. Bei den meisten Booten werden daher nur zwei Personen an Bord Platz finden.

Dürfen auch Petrijünger aus einem anderen Bundesland in MV ihrem Hobby nachgehen?

Nein. Die Einreise nach MV zu touristischen Zwecken ist Bürgern anderer Bundesländer nicht gestattet. Wenn kein gesetzlicher Ausnahmetatbestand, zum Beispiel für Besitzer einer Zweitwohnung hierzulande, vorliegt, ist der Aufenthalt im Nordosten nicht legal.

Wer kontrolliert die Angel- und Covid-19-Regeln?

Die Beamten der Polizei, Wasserschutzpolizei und die 350 Fischereiaufseher sind dazu befugt. Sie kontrollieren die Regelungen nach dem Fischereigesetz des Landes MV und auch die Einhaltung der Covid-19-Regeln bei den Anglern. Bei Verstößen gegen das Fischereigesetz, beispielsweise fehlt ein entsprechender Fischereischein, sind mindestens 200 Euro fällig. Bis zu 75 000 Euro Geldbuße sind bei schweren Vergehen angedroht! Die erfassten Verstöße gegen die Covid-19-Regeln ahnden die zuständigen Ordnungsbehörden.

Wie erfolgt in der Zeit des Lockdowns die Ausgabe der Angelerlaubnis für die Küstengewässer?

Fakt ist, dass die Angelläden zwischen dem 16. Dezember 2020 und dem 10. Januar 2021 geschlossen sind. Und auch die Behörden im Homeoffice werden nur begrenzt arbeitsfähig sein. Deshalb ist die Angelerlaubnis für die Küstengewässer des Landes MV über den Online-Shop der oberen Fischereibehörde zu ordern – konkret über https://erlaubnis.angeln-mv.de/

Das Bezahlen ist per Kreditkarte, GiroPay und PayPal möglich. Die Angelerlaubnis wird als pdf-Dokument an die angegebene Email-Adresse übermittelt.

Wo erhalten schwerbehinderte Bürger ihre ermäßigte Angelerlaubnis für die Küstengewässer?

Diese Dokumente wurden in den vergangenen Jahren nur durch die obere Fischereibehörde und die Stationen der Fischereiaufsicht ausgegeben. Aufgrund der Probleme während des Frühjahrs-Lockdowns wurde das Registrierungsprogramm geändert. Seit November können die Ausgabestellen in Kurverwaltungen, Tourismus-Büros, Angelserviceläden und Tankstellen diese Angelerlaubnis erteilen. Der Schwerbehindertenausweis ist vorzuzeigen. Die Nummer wird in die Erlaubnis eingetragen. Aufgepasst: Der Schwerbehindertenausweis ist auch beim Angeln mitzuführen!

Wo erhalte ich die Fischereiabgabemarken 2021 für den Fischereischein während des Lockdowns?

Wer noch keine neue Fischereiabgabemarke besitzt, sollte sich an das Ordnungsamt wenden. Letztere ist auch auskunftsfähig darüber, welche Tankstelle diese Marken ausgibt.

Die Angelvereine können Coronabedingt nicht agieren. Wie erhalte ich meine Beitragsmarken und die Angelerlaubnis für die Vereinsgewässer?

Angelerlaubnis gibt es an diesen Tankstellen Die Angler können laut Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei an diesen Tankstellen auch während des Lockdowns ihre Angelerlaubnis und gegebenenfalls auch die Fischereiabgabemarke erwerben: 1. die Q1-Tankstelle in Rostock, Fischerweg 1; 2. die AVIA-Tankstelle in Rostock, An der Stadtautobahn 38;3. die SB-Tankstelle, Stralsund, Greifswalder Chaussee 62d;4. die Total-Tankstelle, Sassnitz, Gewerbepark 3;5. die bft-Tankstelle, Schwerin, Pampower Straße 5;6. die Shell Station, Lübz, An der Brücke 37. die Shell Station, Wismar, Redentin Metkenberg 2

Der Landesanglerverband (LAV) hat beschlossen, dass für Mitglieder die ausgegebene Beitragsmarke und Angelerlaubnis des Jahres 2020 bis zum 28. Februar 2021 fortgelten. Die Fischereiaufsicht und die Beamten der Wasserschutzpolizei wurden gebeten, die LAV-Dokumente des Jahres 2020 bei der Kontrolle bis zum 28. Februar nicht zu beanstanden.

Welche Regeln gelten für das Dorsch-Angeln im neuen Jahr?

Auch 2021 darf ein Angler in der westlichen Ostsee innerhalb der Sechs-Meilen-Zone nicht mehr als fünf Dorsche pro Tag mitnehmen. In der Laichschonzeit – vom 1. Februar bis 31. März 2020 – sind nur zwei Dorsche pro Tag und Angler erlaubt. Überzählige Tiere sind unverzüglich in das Gewässer zurückzusetzen.

Von Volker Penne