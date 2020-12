Schwerin

Bund und Länder wollen den Lockdown noch weiter verlängern: Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten haben sich darauf verständigt, die Beschränkungen bis 10. Januar fortzusetzen – wenn die Infektionszahlen nicht stärker als bisher sinken.

Ob MV dabei mitmacht, ist aber noch offen: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) will sich die Option offenhalten, doch schon vorher die strengen Regeln wieder zu lockern. Am 15. Dezember will der Nordosten entscheiden, ob er beim Januar-Lockdown mitmacht. Das kündigte Schwesig am Mittwochabend an.

Allerdings geht auch die Schweriner Regierungschefin davon aus, dass es im Januar und Februar noch einige Einschränkungen im öffentlichen Leben geben wird. Dass der Mainzer Hersteller Biontech die Zulassung seines Impfstoffs beantragt hat, sei aber mehr als nur ein Lichtblick: „Die Impfung ist unser Weg aus der Pandemie.“ Ende des Jahres gehe es auch in MV los mit den ersten, freiwilligen Impfungen.

Beratungen am Freitag zu körpernahen Dienstleistungen

Am Freitag will das Kabinett zudem beraten, ob die so genannten körpernahen Dienstleistungen – Nagelstudios etwa – in MV wieder öffnen dürfen. Schwesig gab sich aber zurückhaltend: „Ich möchte da noch niemandem Hoffnungen machen.“

Von Andreas Meyer