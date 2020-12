Rostock

Die zweite Corona-Welle hat Mecklenburg-Vorpommern fest im Griff. Seit Mittwoch, 16. Dezember, gilt ein harter Lockdown. Zudem wurden die Reisebeschränkungen verschärft.

Hier fassen wir für Sie zusammen, welche Regeln aktuell in MV gelten. Außerdem geht es um Ausnahmen von den strengen Beschränkungen zu Weihnachten und Silvester.

Wie viele Menschen dürfen sich aktuell in MV treffen?

In Mecklenburg-Vorpommern dürfen sich während des Lockdowns bis mindestens 10. Januar 2021 nur fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Ausnahme für diese Kontaktbeschränkung: Weihnachten.

Wie viele Menschen dürfen sich an Weihnachten in MV treffen?

An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen soll sich ein Haushalt in Mecklenburg-Vorpommern mit bis zu vier weiteren Menschen treffen können. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht dazu. Mögliche Übernachtungen von Familienangehörigen sind in Hotels und allen weiteren Beherbergungen verboten.

Sind Reisen nach MV oder von MV erlaubt?

Reisen sind zwar prinzipiell nicht verboten, sollen ab so weit wie möglich eingeschränkt werden. Zudem droht Quarantäne für Rückkehrer aus Corona-Hochrisikogebieten. Einen Überblick über alle Details zu Reisen finden Sie hier: Reisen zu Weihnachten und Silvester: Diese Rückkehrer nach MV müssen in Quarantäne

Sind Weihnachtsgottesdienste in MV erlaubt?

Prinzipiell ja, allerdings gibt es strenge Hygiene-Konzepte. Mehr dazu hier: Weihnachtsgottesdienste in MV: Das sind die neuen Regeln für Kirchgemeinden

Darf zu Silvester in MV geböllert und gefeiert werden?

Silvesterpartys dürfen in MV nicht stattfinden. Es gelten wieder die gleichen Kontaktbeschränkungen wie vor Weihnachten. An- und Versammlungen am Silvester- und Neujahrstag sind verboten. Auch Feuerwerk ist verboten, nur Kinderfeuerwerk wie Knallerbsen, Brummkreisel oder Wunderkerzen sind erlaubt. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

Was kosten Verstöße gegen das Böllerverbot in MV?

Es gilt ein Böllerverbot auf öffentlichen Plätzen und Straßen in Mecklenburg-Vorpommern. Wer dagegen verstößt, wurde bisher mit 50 bis 100 Euro Bußgeld bestraft. Inzwischen hat MV die Strafe deutlich verschärft. Mehr dazu hier: Bußgeld für illegales Böllern in MV drastisch erhöht: So viel kosten jetzt Verstöße

Was gibt es für Bußgelder beim Verstoß gegen das Alkoholverbot in MV?

Wer das Verkaufsverbot für alkoholische Getränke in der Zeit jeweils von 22 bis 6 Uhr missachtet, dem drohen Bußgelder in Höhe von 500 bis 1000 Euro. Immerhin 50 bis 100 Euro sind demnach fällig, wenn man gegen das Verbot des Alkoholkonsums auf öffentlichen Plätzen verstößt.

Wo muss in MV eine Maske getragen werden?

Im Kampf gegen das Coronavirus gelten auch in Mecklenburg-Vorpommern nun an belebten Orten eine Maskenpflicht. Wir geben hier einen Überblick, wo zwischen Grevesmühlen und der Insel Rügen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss.

Wie werden die ganzen Regeln in MV kontrolliert?

In den Innenstädten und an der Grenze zu Polen werden seit Beginn des Lockdowns massiv die Polizeikontrollen verstärkt. Zu den Festtagen rüsten die Ordnungsbehörden dann nochmals auf. Wo genau die Polizei kontrolliert, was sie alles darf und welche Bußgelder bei Lockdown-Verstößen drohen – das lesen Sie hier.

Wie lange kann ich an Weihnachten und Silvester einkaufen?

Diese Infos haben wir hier: Einkaufen in MV zu Heiligabend: Wie lange haben die Supermärkte am 24. Dezember geöffnet? und hier Einkaufen in MV zu Silvester: Wie lange haben die Supermärkte am 31. Dezember geöffnet? für Sie zusammengetragen.

Was hat in MV überhaupt noch geöffnet?

Geschäfte für den täglichen Bedarf bleiben geöffnet. Das sind etwa Supermärkte, Drogeriemärkte, Apotheken, Getränkemärkte, Banken und die Postm aber auch Blumenläden. Mehr dazu hier: Corona-Lockdown in MV: Welche Geschäfte jetzt noch geöffnet sind und welche nicht

Wie viele neue Infektionen gab es in den vergangenen 24 Stunden in MV?

Täglich bringt das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) einen Report zur aktuellen Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern heraus. Wir bereiten diese Zahlen auf. Hier geht es zum jüngsten Bericht.

Wie kritisch ist die Corona-Lage aktuell in meiner Region?

Jeden Tag aktualisieren wir eine interaktive Karte von Mecklenburg-Vorpommern, aus der die 7-Tages-Inzidenz sowie die Inzidenz für das ganze Land ersichtlich wird. Mehr dazu hier: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen

Wo kann ich mich über die Feiertage auf das Corona-Virus in MV testen lassen?

Viele der Testzentren in Mecklenburg-Vorpommern haben an Weihnachten und Neujahr geschlossen. Wo ein Test möglich ist und was Sie dabei beachten sollten, haben wir hier aufgelistet – mit Karte: Corona-Test in MV zu Weihnachten und Neujahr: Alle Testzentren mit Öffnungszeiten

Wie muss ich mich in Quarantäne verhalten?

Falls Sie in Quarantäne müssen, ergeben sich viele Fragen: Was darf man noch? Ist der Gang zum Briefkasten erlaubt? Oder der Gassi-Ausflug mit dem Hund? Die OZ klärt auf: Einkauf, Post und Gassigang: Was in MV bei Quarantäne erlaubt ist und was nicht

