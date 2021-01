Rostock

Das Handy-Display ist defekt, die Warnleuchte im Pkw-Cockpit signalisiert ein Motorproblem, die Fahrradfelge ist Schrott . . . Viele Bürger in MV wissen aber nicht, welche Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe derzeit arbeiten dürfen. Wie geht es zum Beispiel mit den 1238 bei den Handwerkskammern des Landes eingetragenen Kosmetikbetrieben und 1276 Friseuren weiter?

Hier die Antworten auf einige der häufigsten Fragen der OZ-Leser;

Welche Einrichtungen des Einzelhandels haben weiter geöffnet?

Geöffnet sind die Verkaufsstellen des Einzelhandels, die ein überwiegendes Sortiment für Lebens­mittel anbieten. Zudem können Wochenmärkte für Lebensmittel, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Abhol- und Lieferdienste, Getränke­märkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sani­tätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tank­stellen, der Zeitungsverkauf, Tierbedarfs- und Futtermittel­märkte, Blumenläden und der Großhandel genutzt werden.

Carolin Heinrichs (27) aus Rostock arbeitet als Floristin im Blumenparadies „Peter“ im Rostocker Warnow Park: „Bei uns hat die Kundschaft zugenommen, seit es die Corona-Beschränkungen gibt.“ Quelle: Martin Börner

Warum sind Friseure und Kosmetiksalons weiterhin geschlossen?

Mit der aktuellen Corona-Landesverordnung sollen Kontakte der Menschen untereinander grundsätzlich reduziert werden. „Dienstleistungen, die der Daseinsvorsorge dienen, sind jedoch weiterhin gestattet, sofern die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können“, verlautet aus der Landesregierung. Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege, wie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Nagel-, Sonnen- und Tattoo-Studios sowie ähnliche Betriebe, sind geschlossen. Begründung: „In diesem Bereich ist eine körperliche Nähe unabdingbar.“

Kann ich eine Physiotherapie-Praxis nutzen? Ich bin auf regelmäßige Behandlungen angewiesen.

Medizinisch notwendige Behandlungen – beispielsweise Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege – bleiben weiter möglich.

Welche Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe kann ich derzeit in Anspruch nehmen?

Dazu gehören unter anderem die Kfz- und Fahrradwerkstätten sowie Handy-Reparatur-Läden, Banken, Sparkassen, Poststellen, Reinigungen sowie Waschsalons. Der Warenverkauf im Rahmen oder im Zusammenhang mit der Dienstleistung ist gestattet. Er darf aber nicht über das bestehende Angebotssortiment hinausgehen.

Im Rostocker Warnow Park repariert Mechaniker Steffen Schuldt (31) bei Brandt Bikes ein Fahrradlicht: „Viele fragen nach, ob wir offen haben. Hauptsächlich bieten wir im Lockdown Reparaturen und den Verkauf von Ersatzteilen an.“ Quelle: Martin Börner

Arbeiten die Kfz-Werkstätten im Nordosten ohne Einschränkungen?

Die Branche will den gewohnten Service anbieten. Denn Mobilität ist in MV nicht nur angesichts der mehr als 70 000 Pendler wichtig. In den Werkstätten werden spezielle Hygiene-Konzepte umgesetzt. Diese betreffen unter anderem die Einhaltung der Abstands- und Desinfektionsregeln sowie das Tragen der Mund-Nase-Bedeckungen.

Gilt dies auch für die Fahrrad- und Handy-Werkstätten?

Ja. Auch hier läuft der Reparaturbetrieb unter den besagten Bedingungen weiter. Zudem werden Ersatzteile verkauft.

Mein Neuwagen ist endlich beim Händler eingetroffen. Kann ich ihn in Empfang nehmen, obwohl sein Verkaufsraum geschlossen und eine ausführliche Beratung nicht möglich ist?

Eine kontaktlose Übergabe ist unter strengen Auflagen möglich. Das gilt auch für Gebrauchtfahrzeuge. Die Autos sind aufbereitet und zugelassen. Der Kunde erhält Fahrzeugpapiere und -schlüssel. Die technische Einweisung erfolgt verkürzt.

Ähnlich ist die Verfahrensweise im Fahrradbereich. Eine kontaktlose Übergabe ist möglich, beispielsweise durch die Anlieferung des Modells beim Kunden.

Mein 15 Jahre alter Pkw ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Verkaufsraum beim Händler aber ist dicht. Wie kann ich mich über ein neues Auto , das preislich meine finanziellen Möglichkeiten nicht sprengt, ausführlich beraten lassen?

Dies ist entweder per Telefon oder aber per Video-Telefonie möglich. „Die Verkaufsberater können eine exakte Kalkulation in Echtzeit vornehmen und versuchen, die Wünsche zu berücksichtigen“, sagt der Obermeister der Kfz-Innung Rostock, Mike Specht.

Von Volker Penne