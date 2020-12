Rostock

Nach der Verlängerung des Lockdowns in Hotels und Gaststätten am vergangenen Wochenende hat die Landesregierung angekündigt, an diesem Freitag über mögliche Öffnungen in „körpernahen Dienstleistungen“ zu verhandeln. So ist die aktuelle Situation.

Um welche Branchen geht es?

Das Kabinett wird sich mit möglichen Öffnungen in Kosmetik- und Nagelstudios, bei Tätowierern, Sonnenstudios und Massagepraxen beschäftigen.

Wie stehen die Chancen für Öffnungen ?

Offenbar 50:50. „Es gibt keine Tendenz“, sagt Regierungssprecher Andreas Timm auf OZ-Anfrage. Wie aus verschiedenen Ministerien zu hören ist, war es schon fast ausgemacht, dass es grünes Licht für die körpernahen Dienstleister gibt, doch das scheint nun wieder unklar.

Warum zögert Ministerpräsidentin Manuela Schwesig jetzt?

Die Verlängerung des bundesweiten Lockdowns bis 10. Januar lässt die SPD-Politikerin noch mal grübeln. Denn in den Gesprächen zwischen Kanzlerin und Landeschefs wurde dringend angemahnt, dass bundesweit die Kontakte weiter reduziert werden müssen. Die immer noch hohen Infektionszahlen und nun auch hohen Corona-Todesraten machen die Entscheidungsträger besonders nachdenklich.

Wie wird die Entscheidungsfindung am Freitag ablaufen?

Das Kabinett wird ergebnisoffen Zahlen und Argumente für die Branchen abwägen. Bei einem Ja zur Öffnung sollen die „körpernahen Dienstleister“ schon ab Sonnabend wieder arbeiten dürfen.

Was sagen die Betroffenen?

Die Geschäftsbesitzer selbst fordern eine dringende Öffnung, da sie ebenso gut wie andere Branchen, die arbeiten dürfen, die Hygieneregeln einhalten könnten. Gabriela Glävke-Münkwitz, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Rostock sagt, sie könne beide Seiten verstehen. Der Schutz der Bevölkerung vor dem Virus sei wichtig, andererseits sehnten sich Betriebe und Kunden nach einer Öffnung.

Könnte bei den Öffnungen unter den verschiedenen körpernahen Branchen differenziert werden?

Durchaus möglich. Denn eine Öffnung der Kosmetikstudios wird in der Politik als notwendiger angesehen als etwa in einem Tattoo-Studio. Gerade im Kosmetikbereich seien viele Kunden zum Beispiel auf eine regelmäßige Behandlung von Haut oder Füßen angewiesen.

CDU-Landeschef Michael Sack, bei der nächsten Landtagstagswahl Widersacher Schwesigs, fordert eine Öffnung der körpernahen Dienstleistungen: „Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von ungefähr 46 Fällen auf 100 000 Einwohner in MV lässt das zu, die Hygienekonzepte in den Branchen sind gut“, sagt Sack. Wenn die Zahlen in bestimmten Landkreisen aus dem Ruder liefen, könne es immer noch regionale Einschränkungen geben.

Kann es sein, dass am Freitag im Kabinett auch über die Öffnung von Hotels, Gaststätten oder Fitness-Studios debattiert wird?

Hotels und Gaststätten sollen erst beim nächsten MV-Gipfel Mitte Dezember eine Rolle spielen, wenn die Landesregierung die weitere Entwicklung der Corona-Zahlen einschätzen kann. Über die Fitness-Studios will das Kabinett am Freitag kurz sprechen. Dort ist aber die klare Tendenz, dass es im Dezember bei einer Schließung bleibt. Die Fachleute der Ministerien sehen die Ansteckungsgefahr dort generell als noch zu hoch an.

Von Alexander Loew