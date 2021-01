Im zweiten Corona-Lockdown ist das öffentliche Leben schon fast zum Stillstand gekommen. Dennoch sinken die Corona-Zahlen nicht wie erhofft. Müssen wir daher mit weiteren Verschärfungen rechnen? Die OZ zeigt, wo das noch möglich wäre – und was die Betroffenen davon halten.

Corona-Lockdown in MV: Diese Verschärfungen wären noch denkbar

Covid-19 - Corona-Lockdown in MV: Diese Verschärfungen wären noch denkbar

Covid-19 - Corona-Lockdown in MV: Diese Verschärfungen wären noch denkbar