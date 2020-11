Greifswald

Beim Oberverwaltungsgericht Greifswald sind die ersten Eilverfahren gegen die jüngste Verordnung der Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingegangen. Dabei handele es sich um die Betreiber eines Nagelstudios, einer Spielhalle und von zwei Fitnessstudios, sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag. Ein Antrag käme von einem Touristen, der zum Urlaub nach Mecklenburg-Vorpommern kommen will sowie einem, der bereits im Lande ist und am Donnerstag abreisen soll.

Landesregierung kann Stellung nehmen

Wann eine Entscheidung über die Anträge fallen wird, konnte die Sprecherin nicht sagen. Die Landesregierung bekomme nun zunächst die Gelegenheit zur Stellungnahme. Sie hatte vergangene Woche zusammen mit der Bundesregierung den Teil-Lockdown bis Ende November verkündet.

