Ein bundesweiter Lockdown im November – er wird immer wahrscheinlicher. Und auch MV wird dann runterfahren: Nach OZ-Informationen wird Mecklenburg-Vorpommern beim heutigen Krisengipfel der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten für eine zeitlich befristetes Herunterfahren des öffentlichen Lebens stimmen. „An uns wird ein Lockdown nicht scheitern“, heißt es aus der Staatskanzlei in Schwerin. Bereits am Dienstag seien die Landkreise und kreisfreien Städte informiert worden.

Am frühen Morgen hatten die Ministerpräsidenten von SPD, Grünen und Linken eine gemeinsame Linie beraten. Lockdown ja – aber nur für wenige Wochen und mit weniger Einschränkungen als noch im Frühjahr.

Weihnachten soll gerettet werden

Mehrere Quellen aus dem Umfeld der Landesregierung bestätigen, dass auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für das so genannte „Wellenbrecher-Modell“ stimmen will: Durch einen kurzen Lockdown soll der Anstieg der Neuinfektionen gestoppt werden. Das Ziel: Weihnachten sollen Familienfeiern, Gottesdienste und Fest möglich sein. Der Anstieg der Fallzahlen können ausgebremst werden – bis es im Frühjahr einen Impfstoff gibt.

An einen Lockdown will MV heute aber Bedingungen knüpfen: So komme eine Schließung von Schulen und Kindertagesstätten für die Schwesig nicht infrage. Sie sollen in jedem Fall offen bleiben. Vor dem Landtag in Schwerin sagte sie wörtlich: „Wenn man Wellen brechen will, sind wir dabei. Aber Kitas und Schulen müssen weiter aufbleiben – für die Familien und für die Wirtschaft.“

Studie: Es bleiben nur noch zwei Wochen Zeit

Die Universität in Greifswald habe der Regierung eine Modellrechnung präsentiert, wonach auch in MV bereits in spätestens zwei Wochen flächendeckend der Grenzwert von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche überschritten werde.

Es sei besser, vorher zu handeln, sagte Schwesig – und erinnerte an das Frühjahr. In der ersten Infektionswelle sei im Land klar, frühzeitig und konsequent gehandelt worden. Das habe sich ausgezahlt. Mecklenburg-Vorpommern habe als eines der ersten Bundesländer den Tourismus wieder zulassen können und es sei ein „toller Sommer“ geworden.

Aktuell sehe die Ministerpräsidentin „die Notwendigkeit, dass wir in Deutschland die Kontakte drastisch reduzieren müssen“. Aber: Für Branchen, die nun schließen müssen – Restaurants etwa oder Hotels – müsse der Staat alle Umsatzausfälle kompensieren.

Die Beratung der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin beginnt um 13 Uhr.

