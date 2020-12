Schwerin

Laut dem Beschluss von Bund und Ländern sollen Gottesdienste zu Weihnachten trotz des Corona-Lockdowns ab Mittwoch (16. Dezember) erlaubt bleiben. In dem Papier heißt es, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden muss und dass in Kirchen, Synagogen und Moscheen die Maskenpflicht gilt. Die Glaubensgemeinschaften müssen zudem Regelungen treffen, um zu große Besucherströme zu vermeiden – zum Beispiel Anmelde-Verfahren.

Weitere Details – etwa wie viele Menschen noch an Beerdigungen teilnehmen oder ob auch Hochzeiten noch stattfinden dürfen – sollen erst am Montag während des MV-Gipfels besprochen werden. Aktuell dürfen 20 Personen an Beisetzungen teilnehmen. Ministerpräsidentin Schwesig sagt: „Ich sehe aktuell keinen Bedarf diese Regelungen anzupassen, kann das aber mit Blick auf das Infektionsgeschehen auch nicht ausschließen.“

Landesbischöfin: „Müssen alles tun, um, Leid zu verhindern“

Kristina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der evangelisch-lutherischen Nordkirche, äußerte Verständnis für die Regeln – und forderte die Gemeinden und die Gläubigen auf, dieses Weihnachten andere Formen der Andacht zu wählen: „Wir müssen alles tun, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, Menschenleben zu retten und Leid zu verhindern.“

Es sei gut, dass Gottesdienste weiterhin möglich sein werden. „Schon jetzt ist aber klar, dass in diesem Jahr nicht alle Menschen an Gottesdiensten in Kirchen und unter freiem Himmel teilnehmen können oder wollen.“ Die Nordkirche wirbt deshalb für alternative Angebote – digital, Rundgänge am Heiligabend mit Andachten, „Weihnachten to go“.

„Gottesdienste, die alle verbinden, sind in diesem Jahr nicht möglich. Aber es ist möglich etwas zu tun, das uns alle verbinden kann“, sagt Kühnbaum-Schmidt: „Ich rege an, am Heiligen Abend um 20 Uhr das Weihnachtslied „Stille Nacht“ zu singen oder mit Instrumenten zu spielen. Auf dem Balkon, am geöffneten Fenster, allein oder in der engsten Familie.“

Von Andreas Meyer