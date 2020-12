Covid-19 - Corona-Lockdown in MV: Was gilt jetzt in Kitas und Schulen?

Deutschland fährt ab Mittwoch (16. Dezember) das öffentliche Leben weitgehend herunter und vollzieht einen harten Lockdown. In Mecklenburg-Vorpommern wird es jedoch eine Besonderheit bei den Kitas und Schulen geben. Was Eltern, Kinder, Lehrer und Erzieher jetzt wissen müssen.