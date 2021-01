Rostock

Auch im verlängerten Lockdown bleiben die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern offen – zumindest teilweise. Längst nicht alle Schüler dürfen zum Unterricht.

Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema:

Für wen findet Präsenzunterricht statt?

Schüler in Abschlussklassen können weiterhin in ihren jeweiligen Schulen unterrichtet werden, also in den zehnten Klassen an Regionalen Schulen und Gesamtschulen für die Mittlere Reife, in zwölften Klassen an Gymnasien sowie in Berufsschulen im letzten Ausbildungsjahr.

Schüler der Klassen 1 bis 6 können zur Schule, wenn sie zu Hause nicht betreut werden können. Unterricht ist für sie allerdings nicht vorgeschrieben, es reicht, wenn die Schulen eine Betreuung anbieten.

Wer darf zur Schule?

Schüler der ersten sechs Klassen müssen eine Erklärung der Eltern vorlegen, dass keine andere Möglichkeit der Betreuung besteht und das Kind daher in der Schule begleitet werden muss. Nach wie vor werden die Erziehungsberechtigten dringend gebeten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, wann immer es ihnen möglich ist.

Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert, dass grundsätzlich alle Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, einen Nachweis ihres Arbeitgebers vorlegen müssen, dass sie in ihrem Betrieb unabkömmlich sind. Das lehnt die Landesregierung jedoch bislang ab.

Wer darf nicht zur Schule?

Schüler ab der siebten Klasse, außer in den genannten Abschlussklassen, sowie Kinder, die keinen aktuellen Gesundheitsnachweis vorlegen können. Für sie gilt ein Betretungsverbot, das die Schulleiter durchsetzen müssen.

Wie sieht es in Kreisen mit hoher Corona-Inzidenz aus?

Bisher galt, dass ab einer Grenze von 200 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche Landkreise nur noch eine Notfallbetreuung in den Schulen anbieten dürfen. Dies gilt bereits im Kreis Mecklenburgische Seenplatte. Nach der Kanzlerin-Runde am Dienstag wurde entschieden, die Grenze auf 150 zu senken. Damit schließen die Schulen am Montag auch in den Kreisen Vorpommern-Greifswald und Ludwigslust-Parchim.

Was ist mit Schulveranstaltungen?

Alle Veranstaltungen sollen vorrangig im Rahmen von Telefon- oder Videoschaltkonferenzen abgehalten werden. Wenn dies nicht möglich ist und die Veranstaltung auch nicht verschoben werden kann, gelten strikte Hygiene- und Abstandsregeln und es müssen Teilnahmelisten geführt werden.

