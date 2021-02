Schwerin

Am Mittwoch haben Bund und Länder zum wiederholten Mal über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Die bestehenden Regelungen werden in MV in einigen Bereichen zunächst bis zum 7. März weitergeführt, doch es sind auch erste vorsichtige Lockerungen vorgesehen.

Grundschüler beispielsweise sollen nach den Winterferien in die Schulen zurückkehren. Das soll für Landkreise und kreisfreie Städte gelten, die einen Inzidenzwert von unter 50 haben. Und: Friseursalons können am 1. März unter Hygiene-Auflagen wieder öffnen.

Eindeutiges Ergebnis

Die OZ hat ihre Leser gefragt, was diese von der Lockdown-Verlängerung halten. 416 Menschen haben an der Online-Umfrage teilgenommen. Das Ergebnis ist eindeutig.

Die Mehrheit der Leser, 61,3 Prozent, findet die Verlängerung des Corona-Lockdowns in MV „geht deutlich zu weit“. 37,5 Prozent der Umfrage-Teilnehmer sind anderer Meinung: Sie finden es gut, dass die Maßnahmen verlängert worden sind. 1,2 Prozent der Leser sind unentschlossen.

Wie geht es nun weiter?

Am Donnerstag ist eine Sondersitzung des Landtags in Schwerin geplant. Ebenfalls am Donnerstag tagt die sogenannte Task Force Wirtschaft, dort sollen mögliche Lockerungspläne besprochen werden. Am Freitag steht ein Landes-Corona-Gipfel auf dem Programm. Die nächsten Bund-Länder-Beratungen sind für den 3. März vorgesehen.

