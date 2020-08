Schwerin

Bewegung kommt in die Corona-Regeln in MV: Tagestourismus soll nach OZ-Informationen ab 1. September wieder möglich sein. Am Donnerstag berät die Landesregierung mit Verbänden und Kommunen über die weitere Rücknahme von Verboten, kommenden Dienstag soll die Entscheidung fallen. Da das Infektionsgeschehen in MV weiterhin gering ist – 981 Fälle seit März –, sei mehr Öffnung drin. Am Mittwoch wurden drei neue Infektionen registriert.

„Wir haben die Erwartung, dass der Tagestourismus wieder erlaubt wird“, erklärt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV. Bislang ist MV das einzige Bundesland, das Besuchern, die hier keine Übernachtung buchen, zurückweist. Dieser Alleingang könnte fatale Folgen haben, fürchtet man in der Branche. Der Ruf des Tourismuslandes stehe auf dem Spiel. Und: Es gebe „kein Infektionsgeschehen, das in Zusammenhang mit dem Tourismus steht“, so Woitendorf.

Bislang sträubte sich vor allem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) gegen eine Öffnung des Landes für Tagestourismus. Begründung: Mögliche Infektionen könnten so nicht nachverfolgt werden, bei Hotelbuchung mit Angabe von Name und Adresse schon. Der Tourismusbranche entgingen dadurch derzeit landesweit pro Tag etwa 100 000 bis 150 000 Besucher, argumentiert Woitendorf. Aber immerhin: Im September, wenn der Andrang bei Buchungsgästen abklingt, sei immer noch mit einer „fünfstelligen Anzahl“ von Spontanbesuchern zu rechnen.

Schwesig gibt sich jetzt aufgeschlossen zum Thema. „Wenn die Infektionszahlen weiter stabil sind, Schule und Kita weiter gut laufen, kann ich mir vorstellen, dass wir auch den Tagestourismus öffnen“, so die Regierungschefin. „Wir rechnen damit, dass ab September die Zahl der Übernachtungsgäste bei uns zurückgehen wird, weil dann in den meisten Bundesländern die Schulferien vorbei sind.“ Daher werde sie mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft, Gewerkschaften und Medizinern beraten, ob „im Gegenzug“ Tagesgäste ins Land können.

Von Frank Pubantz