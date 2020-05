Rostock/ Stralsund

Der Lack ist ab: Vom Rot auf Heike Bölters Fingernägeln sind nur noch Farbreste übrig. Acht Wochen hat sie auf eine professionelle Maniküre verzichten müssen. An diesem Donnerstagvormittag darf sie sich endlich wieder in ihrem Stammsalon, dem „Beauty Artist Witch Nails“ in Rostocks östlicher Altstadt, aufhübschen lassen.

„Als ich erfahren habe, dass ich herkommen kann, hab’ ich einen Freudensprung gemacht“, sagt Heike Bölter. Mindestens genauso sehr wie sie freut sich Studio-Inhaberin Bianca Paciejewski-Bremer über das Wiedersehen. Annähernd zwei Monate lang hat sie ihren Schönheitssalon aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen lassen müssen. „Ich habe meine Kunden sehr vermisst.“

Termine sind begehrt

Das beruht offenbar auf Gegenseitigkeit: Kaum war bekannt, dass Kosmetiksalons, Nagel-, Tattoo- und Sonnenstudios in Mecklenburg-Vorpommern ab dem 7. Mai wieder öffnen dürfen, klingelten bei der Unternehmerin die Telefone heiß. Vielen Kollegen aus der Branche ging es ähnlich. Termine sind begehrt, der Wunsch nach einem Stück Normalität und Wohlfühlmomenten scheint groß zu sein.

Während im Raum nebenan ein Kollege die Füße einer Kundin pflegt, feilt Bianca Paciejewski-Bremer an ihrem Tisch im Akkord Fingernägel in Form. Für sie Routine und doch anders als gewohnt. Bei der Arbeit tragen die Rostockerin und ihre Kunden Mundschutz, unterhalten sich durch Plexiglas. Die Scheibe ist eine von mehreren, die ihr eine Stammkundin gespendet hat.

Viel Unterstützung

Überhaupt habe sie während des Lockdowns viel Unterstützung erfahren. Kunden kauften Gutscheine, sprachen ihr Mut zu und hielten ihr die Treue. „Das hat mich zu Tränen gerührt“, sagt die Beautyexpertin.

Gern würde sie sich mit herzlichen Gesten revanchieren. Doch Drücken und Küsschen müssen noch warten. Stattdessen heißt es: Abstand halten. Damit Kunden so wenig wie möglich Kontakt zueinander haben, werden sie einzeln an der Salontür abgeholt und an den Behandlungsplatz gebeten.

Vorgaben werfen Fragen auf

Rosita Nietz-Schick lässt den Teint von Kundin Peggy Berg strahlen. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Unterdessen klingelt im Stralsunder Kosmetikstudio von Mareen Klein unentwegt das Telefon. Die Kundschaft hat offensichtlich schon lange darauf gewartet, etwas für ihr Äußeres zu tun. „Für mich kam die Lockerung für unsere Branche schon etwas plötzlich. Aber wir sind froh, dass es nach sechs Wochen Schließung endlich wieder weitergehen kann“, sagt die 35-jährige Unternehmerin, „Einige Regelungen finde ich zwar kurios und nicht immer nachvollziehbar, aber wir halten alle Vorgaben ein, was für uns keine große Umstellung ist, weil die Hygienestandards ohnehin sehr hoch sind".

Zu den ersten Kundinnen in Mareen Kleins Studio zählt Peggy Berg. Während Mitarbeiterin Rosita Nietz-Schick deren Teint zum Strahlen bringt, gehen andernorts Termine buchstäblich unter die Haut: Die ersten Tätowierer verpassen ihren Kunden wieder bleibende Kunstwerke. Doch längst nicht alle, die dürften, starten sofort wieder. Weil die Lockdown-Lockerung für manche Betreiber überraschend kam, wollen sie ihre Studios erst ab Montag wieder öffnen und bis dahin alle Vorkehrungen zur Einhaltung der Hygienevorschriften treffen.

Patienten kehren in Logopädiepraxen zurück

Endlich wieder richtig loslegen können die Logopäden. Zum Glück, sagt Sarah Strahl-Frölich, die in Satow und Kühlungsborn je eine Praxis betreibt. In Beiden war in den vergangenen Wochen viel weniger los als gewohnt. Risikopatienten blieben zu Hause aus Angst, sich mit dem Corona-Virus anzustecken, andere dachten, die Praxen seien aufgrund der verhängten Kontaktverbote geschlossen – was nicht der Fall war.

Die Logopädin Sarah Strahl-Frölich ist glücklich, dass durch die neuen Corona-Lockerungen wieder mehr Patienten in ihre Praxen kommen. Quelle: privat

„Logopäden zählen wie auch Ergo- und Physiotherapeuten und Podologen zu den systemrelevanten Berufen. Deshalb waren wir jederzeit für unsere Patienten erreichbar – telefonisch, per Mail, über Social Media und auch direkt in der Praxis“, sagt Sarah Strahl-Frölich. Der Einbruch der Patientenzahlen sei für sie „ein harter Schlag“ gewesen. Mehrere ihrer Mitarbeiter sind nach wie vor in Kurzarbeit.

Umso mehr freut sich die Logopädin, dass es nun aufwärts geht. Die neuen Lockerungen des Lockdowns machen sich bei ihr schon bemerkbar. „Wir können nahezu alle Patienten wieder in unseren Praxen behandeln.“ Jeden Tag kämen mehr Leute zu ihr und werden unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen therapiert. „Wir sind bald wieder voll ausgelastet.“ Lediglich bei Risikogruppen wie etwa Asthmatikern setze sie vorerst weiter auf Termine per Videokonferenz.

Kundenkontakt per Videoclips

Via Video ist auch Bianca Paciejewski-Bremer in den vergangenen Wochen mit ihren Kunden in Kontakt geblieben. In Clips gab sie Tipps, mit denen auch Laien ihre Nägel in Form bringen können. Heike Bölter ist glücklich, dass sie stattdessen wieder den Profi Hand anlegen lassen kann. Nach knapp einer halben Stunde leuchten ihre Nägel in makellosem Feuerrot. „Ich bin so happy und werd’ den ganzen Tag mit einem Dauergrinsen umherlaufen.“

Von Antje Bernstein/ Christian Rödel