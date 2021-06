Corona-Lockerungen: Dieses Open Air findet in diesem Jahr in Greifswald statt

Greifswald

Die Nachricht von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am gestrigen Dienstag war für viele ein Zeichen, dass es wirklich eine Zeit nach der Pandemie und nach den Maßnahmen geben kann. Umfangreiche Lockerungen, vor allem in der hart gebeutelten Eventbranche sorgten im ganzen Land für gute Laune. Einer hat nach der Freude sofort zum Telefon gegriffen.

Wie Twinkle Events Chef Ingo Herbst der OSTSEE-ZEITUNG mitteilte, wird das Open-Air Hafenliebe noch in diesem Jahr stattfinden. Am Sonntag, dem 1. August, dürfen Tanzwütige wieder Party machen. Der Mietvertrag mit der Stadtfür das umzäunte Gelände am Greifswalder Museumshafen sei bereits unterschrieben, so Herbst.

Ticketverkauf und Teilnehmerzahl noch unklar

Viel mehr konnte Herbst, der auch die Daddy Cool Partys in der Greifswalder Stadthalle organisiert, nicht sagen. Bis August können sich die Regeln noch ändern. Außerdem sei die gute Nachricht zu frisch. Das Organisieren gehe nun aber los.

Am Dienstag hatte die Landesregierung bekannt gegeben, dass mit den niedrigen Coronazahlen auch öffentliche Tanzveranstaltungen sowie der Ausschank von Alkohol wieder erlaubt seien. Voraussetzung: ein Negativtest der Besucher, Maximalbelegung von 50 Prozent. Dies gelte auch für Außenbereiche, so Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Von Philipp Schulz