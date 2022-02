Corona-Lockerungen: MV schafft 2G im Einzelhandel ab

Schwerin

Das Kabinett in Schwerin hat am Dienstag die Abschaffung der 2G-Pflicht im Einzelhandel beschlossen. Darüber haben die Ministerinnen Simone Oldenburg (Linke) und Stefanie Drese (SPD) informiert. Die Regelung soll ab dem 12. Februar in Kraft treten.

Allerdings wird es in allen Geschäften, in denen zuvor 2G galt, eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt. „Ausgenommen davon ist jedoch die Grundversorgung“, betonte Bildungsministerin Oldenburg. Das heißt im Supermarkt dürfen auch weiter OP-Masken getragen werden.

Hansa-Rostock-Heimspiel mit 10 000 Zuschauer erlaubt

Auch im Bereich der Kultur und im Sport wird es weitere Lockerungen geben: Wie Gesundheitsministerin Drese sagte, werden nun ab dem 11. Februar auch in der Corona-Warnstufe Rot unter 2G plus bei Veranstaltungen im Innenbereich bis zu 1500 Zuschauer zugelassen, bei Nutzung von maximal 30 Prozent der Kapazität. Bei Veranstaltungen im Freien ist eine Auslastung zu 50 Prozent bei einer Obergrenze von 10 000 Zuschauern erlaubt.

Das beträfe etwa die nächsten Heimspiele am Wochenende von Hansa Rostock und den Rostocker Seawolves. „Deutschlandweit gelten nun in den großen Hallen und Stadien einheitliche Regelungen. Das war meiner Meinung nach wichtig, weil es schwer vermittelbar ist, warum in anderen Bundesländern 15 000 Menschen zugelassen waren und in anderen wieder keine“, heißt es in ihrer Erklärung.

Drese kritisiert Söder für Impfpflichtrückzieher

Drese betonte zudem, dass die Impfpflicht in der Pflege in MV vorangetrieben werde. Den bayrischen Weg – Söder will die Impfpflicht in seinem Bundesland aussetzen – kann die SPD-Politikerin nicht nachvollziehen. „Das ist keine Politik für Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eine Politik zulasten alter und erkrankter Menschen.“ Deshalb müssten auf kommunaler, Landes- und Bundesebene möglichst einfache Verfahrensweisen erarbeitet werden, um die Belastung der Gesundheitsämter möglichst gering zu halten, fordert sie.

Von OZ/acs