Die Inzidenz muss zehn Tage unter 50 liegen, damit Schulen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt wieder regulär öffnen dürfen. Für die meisten Schüler im Land bleibt es damit erst einmal beim Homeschooling. Nur in drei Regionen geht es ab Mittwoch wieder vor Ort los.

Corona-Lockerungen: Schulen öffnen zunächst nur in drei Regionen von MV

