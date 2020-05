Rostock/Schwerin

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Die Landesregierung ändert in der Coronakrise ihren Kurs und öffnet immer mehr Bereiche des öffentlichen Lebens. Nach den Lockerungen für Restaurants und Hotels am Montag dürfen nun zeitnah auch Museen, Tagesmütter, Sonnen-, Schönheits- und Nagelstudios öffnen. Das gab Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Dienstag bekannt.

Bereits am Donnerstag soll die nächste Lockerungswelle beschlossen werden – unter anderem für Großveranstaltungen, für Schulen und Kitas.

Anzeige

Kein kompletter Lockdown mehr

Schwesig sagt, sie sei weiterhin für bundesweit einheitliche Regelungen. Aber: Das Infektionsgeschehen müsse auch regional betrachtet werden. MV sei beispielsweise nicht mit Bayern vergleichbar. „Wir haben eine andere Lage, können in MV vorangehen.“

Weitere OZ+ Artikel

Leser-Umfrage: Finden Sie die Lockerungen für Hotels und Gaststätten in MV richtig?

Sollten die Infektionszahlen wieder steigen, werde es im Nordosten aber wohl keinen kompletten „Lockdown“ wie in den vergangenen Wochen geben: „Wir werden isolierte Maßnahmen für die betroffenen Regionen ergreifen und nicht gleich das Stop-Schild für das ganze Land aufstellen.“ Eine Obergrenze für Neuinfektionen nannte sie dabei nicht: „Zehn Infektionen sind nicht gleich zehn Infektionen. Wir müssen uns dann immer die Umstände anschauen.“

MV will Veranstaltungen erlauben

Am Mittwoch will sich Schwesig mit den anderen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) beraten. Am Donnerstag berät dann das Landeskabinett über den neuen „MV-Plan“ für weitere Lockerungen.

Doch schon jetzt macht Schwesig klar, dass MV im Zweifel einen Sonderweg gehen werde – zum Beispiel bei Großveranstaltungen: Sollten sich Bund und Länder nicht auf Regeln einigen, werde Schwerin am Donnerstag für das Land eine Besucherzahl festlegen, bis zu der auch Veranstaltungen wieder erlaubt sind.

Diese Lockerungen sind geplant

Museen: Galerien, Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten können ab Montag wieder öffnen. In den Museen gilt Maskenpflicht.

Kosmetikstudios: Bereits ab Donnerstag dürfen Nagel- und Kosmetikstudios, Massagepraxen, Sonnen- und Tattoo-Studios wieder öffnen. Auch hier ist ein Mundschutz aber vorgeschrieben.

Zoos: Die Tierparks im Land dürfen bereits seit zwei Wochen öffnen. Ab Donnerstag ist nun auch wieder ein Besuch in den „Innenbereichen“ gestattet – etwa im Darwineum des Rostocker Zoos.

Sport: Fitness- und Sportstudios bleiben vorerst geschlossen. „Darüber wurde noch nicht beraten“, sagt Regierungssprecher Andreas Timm.

Kinderbetreuung: Tagesmütter dürfen ab Montag wieder Kinder in Kleinstgruppen bis maximal fünf Kinder betreuen. Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) stellte nun in Aussicht, dass bereits ab Donnerstag über weitere Öffnungen von Kitas und Horten entschieden werden soll. „Wir wollen jedem Kind schnellstmöglich wieder eine Betreuung ermöglichen.“

Schulen: Noch vor den Sommerferien sollen die Schulen wieder für alle Schüler Unterricht ermöglichen, kündigte Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) am Dienstag an. Am Donnerstag will sie einen konkreten Fahrplan für alle Klassenstufen festlegen. So könnte für die sechsten Klassen bereits ab Montag wieder Schule sein.

Kontaktverbot: Schwesig kündigt an, am Mittwoch mit den anderen Regierungschefs auch über das Kontaktverbot reden zu wollen. Sachsen-Anhalt ist da bereits vorgeprescht und erlaubt wieder Treffen von bis zu fünf Personen.

Maskenpflicht: Offiziell endet die Maskenpflicht in MV am Sonntag. Schwesig will sie aber wohl verlängern. „Die Auswertung zeigt, dass sich die Masken bewährt haben und uns die Lockerungen ermöglichen.“

Mehr zum Thema:

Hotels wieder auf: Das müssen Sie jetzt über Urlaub an der Ostsee in MV wissen

Neustart für Restaurants in MV: Warum viele Gastronomen trotzdem skeptisch sind

Essen gehen in der Corona-Krise: Das sind die neuen Regeln für den Restaurantbesuch in MV

Von Andreas Meyer