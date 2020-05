Corona-Lockerungen für Gaststätten und Hotels in MV: Das sagen OZ-Leser

Rostock

Nach Wochen strengster Kontaktsperren, Zwangsschließungen und Reisebeschränkungen hat die Landesregierung in Schwerin die Zügel spürbar gelockert. Ab Samstag, 9. Mai, dürfen die Restaurants im Land wieder öffnen, am 18. Mai folgen die Hotels für einheimische Gäste. Urlauber aus anderen Bundesländern dürfen ab dem 25. Mai wieder nach MV reisen.

Die OZ hat ihre Leser gefragt, was sie von diesen Lockerungen halten. 1173 Teilnehmer haben an der Online-Umfrage teilgenommen – und die Frage „Finden Sie die für Mai verkündeten Corona-Lockerungen in MV richtig?“ beantwortet. Das Ergebnis ist zwiegespalten.

1173 OZ-Leser haben an der Online-Umfrage teilgenommen. Quelle: Benjamin Barz

48,6 Prozent der Leser finden die Lockerungen richtig. Sie sagen „Ja, es ist an der Zeit dafür“. Für fast genauso viele Leser, 48,4 Prozent, kam die Entscheidung zu schnell. Drei Prozent sind noch unschlüssig und haben mit „Ich weiß es nicht“ geantwortet.

