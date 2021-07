Rostock

Die Inzidenz in MV ist seit Wochen konstant niedrig, am Donnerstag lag sie mit 1,7 den dritten Tag in Folge unter 2. Das hat nun auch Lockerungen der Corona-Regeln in den Kitas und Horten des Landes zur Folge. Seit Mittwoch, dem 30. Juni, gilt ein neuer Stufenplan, der sich nach dem ebenfalls vor kurzem neu eingeführten Ampelsystem richtet.

Von Grün bis Violett reichen die sechs Farben, die fünf Stufen markieren. Stufe 0 und 1 bedeuten eine kontrollierte Corona-Situation beziehungsweise ein niedriges Infektionsgeschehen. Ist das der Fall, ist in den Kitas sowie den Horten ein sogenannter Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen möglich. Aktuell zeigt die Inzidenzkarte landesweit Grün an. Was ändert sich nun in den Einrichtungen?

Was bedeutet Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen?

Es gelten weiterhin die sogenannten AHA-Regeln. Der Mindestabstand von 1,50 Metern unter den Erziehern ist einzuhalten, ebenso zu anderen Kindergruppen sowie zu den Eltern. Außerdem sollen die Hände nach Betreten der Einrichtung und dann regelmäßig über den Tag verteilt gründlich gewaschen werden. Sport, Singen, Feste und externe Angebote sind unter den gegebenen Vorsichtsmaßnahmen erlaubt.

Muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden?

Kinder unter sechs Jahren müssen generell keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch für Hort-Kinder besteht keine Maskenpflicht. Lediglich die Eltern müssen beim Betreten der Kita eine medizinische oder eine FFP-2-Maske tragen.

Was mache ich, wenn mein Kind Erkältungssymptome hat?

Bis dato war ein negativer PCR-Test nötig, wenn ein Kind mit Husten oder Schnupfen weiterhin die Kita oder den Hort besuchen sollte. Ab jetzt reicht ein Antigen-Selbsttest aus, der zu Hause durchgeführt werden kann. Eltern müssen dann lediglich eine Selbsterklärung abgeben. Formulare dafür finden Sie auf der Webseite der Landesregierung.

Wie häufig muss ich mein Kind bei Erkältung testen?

In der ersten Wochen nach Beginn der Symptome müssen drei Tests im Abstand von jeweils zwei Tagen durchgeführt werden. Sind diese negativ, ist kein Arztbesuch notwendig.

Wann ist doch ein PCR-Test nötig?

Gehen die Krankheitssymptome über leichte Erkältungserscheinungen hinaus, ist dennoch weiterhin ein PCR-Test beim Arzt oder im Testzentrum nötig. Das gilt zum Beispiel, wenn Kita-Kinder Fieber über 38,5 Grad beziehungsweise Hort-Kinder über 38 Grad haben oder Symptome, wie Geruchs- und Geschmacksverlust, auftreten.

Wie viele Kinderkrankentage bekomme ich jetzt noch?

Auch wenn die Einrichtungen derzeit für alle geöffnet sind, bleibt es dabei, dass dieses Jahr jedem Elternteil 30 Kinderkrankentage statt nur 10 zustehen. Alleinerziehende haben Anspruch auf 60 statt 20 Tage.

Ab wann würden die Kitas und Horte wieder schließen?

Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt drei Tage in Folge über 150, springt die Corona-Ampel auf Violett, die fünfte und höchste Stufe. Das Infektionsgeschehen wird dann als äußert hoch eingeschätzt. Erst dann müssen Kitas und Horte wieder schließen. Eine Notbetreuung findet dennoch statt, die Gruppen werden jedoch strikt getrennt. Erste Verschärfungen der Regeln treten bereits ab Stufe 2 in Kraft.

Von Maria Baumgärtel