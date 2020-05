Corona-Lockerungen für MV im Überblick: Das ist am Dienstag entschieden worden

Schwerin

Restaurants in MV dürfen ab 25. Mai bis 23 Uhr öffnen. Damit lockert die Landesregierung die Corona-Schutzmaßnahmen noch ein wenig weiter als am Sonnabend beim Corona-Gipfel besprochen. Grund sei, dass man den Restaurantbetrieb entzerren und dem erwarteten Andrang von Gästen aus anderen Bundesländern gerecht werden wolle, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung. Am Sonnabend hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) noch gesagt, man wolle bis auf weiteres an der Schließzeit 21 Uhr festhalten.

Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz, begrüßte die Entscheidung. „Das ist nachvollziehbar und richtig. So haben die Restaurants die Möglichkeit, an einem Abend jeden Tisch mehrfach zu besetzen.“ Vor allem für die Hotelrestaurants sei dies wichtig, wenn ab nächster Woche wieder Urlauber aus ganz Deutschland kommen dürfen.

Ins Kino nur mit Abstand

Eine weitere Lockerung betrifft die Kinos: Sie dürfen, wie auch schon im MV-Plan vorgesehen, ebenfalls ab 25. Mai wieder öffnen, allerdings unter Wahrung strenger Hygiene- und Abstandsregeln. Glawe sagte, dieser Schritt sei wichtig, um auch im Kultur- und Freizeitbereich wieder zum normalen Leben zurückzukehren.

Präzisiert wurde auch die Regelung zu den Familienfeiern. Am Sonnabend wurde beschlossen, dass sie ab nächstem Montag mit bis zu 30 Teilnehmern stattfinden können. Allerdings wurde offengelassen, ob auch Freunde und Bekannte eingeladen werden dürfen. Das bestätigte Glawe jetzt. Bei den Feiern müssen Teilnehmerlisten geführt werden.

Keine Quarantäne mehr

Ansonsten wurden die Beschlüsse vom Sonnabend bestätigt und in Verordnungen festgehalten: Reha-Kliniken, Freibäder, Fitnessstudios und andere Indoor-Sport- und Freizeiteinrichtungen dürfen ebenfalls ab 25. Mai wieder öffnen. Zudem setzt MV die Bundesregelung um, dass Einreisende aus der EU und einigen weiteren Staaten nicht mehr in Quarantäne müssen. Urlauber aus dem Ausland dürfen allerdings weiterhin nicht kommen.

Von Axel Büssem