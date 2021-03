Aufgrund der vielen Schutzimpfungen in Alten- und Pflegeheimen sind in MV Lockerungen der dortigen Corona-Auflagen möglich. Die überarbeitete Verordnung tritt am 1. April in Kraft, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag in Schwerin mitteilte. Was das bedeutet, lesen Sie hier.