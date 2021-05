Rostock

Die Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern sinkt. Die Landesregierung hat bereits einige Lockerungen des Corona-Lockdowns durchgesetzt. Fitnesstudios dürfen in Kürze wieder öffnen, auch Touristen können bald wieder nach MV. Shoppen in den Läden ist bereits wieder möglich. Für vollständig geimpfte oder genesene Personen gelten zum Teil andere Regeln. Was derzeit für wen gilt und wann sich was ändert:

Was gilt für den Kultur- und Freizeitbereich?

Fitnessstudios dürfen ab dem 1. Juni unter Auflagen wieder öffnen. Ebenfalls öffnen Freibäder wieder, der Breitensport ist im Freien mit bis zu 25 Menschen erlaubt; im Innenbereich sind es 15. Museen, Gedenkstätten, Ausstellungen, Bibliotheken und Archive öffnen ebenfalls wieder. Musik und Jugendkunstschulen dürfen Angebote für bis zu 15 Menschen im Innenbereich machen; im Außenbereich sind es 25. Die gleichen Zahlen gelten für Tanzgruppen, die sich ebenfalls wieder treffen dürfen.

Was gilt für Geimpfte und Genesene in MV?

Wer bereits zweimal geimpft oder genesen ist, ist von der Testpflicht und den Kontaktbeschränkungen ausgeschlossen. Die zweite Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen. Als genesen gelten diejenigen Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden haben - und dies mit einem positiven PCR-Labortest nachweisen können, der mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist.

Was gilt für private Treffen?

Derzeit dürfen zwei Haushalte zusammenkommen; Kinder bis 14 Jahre werden weiterhin nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammen wohnen, gelten dennoch als ein Haushalt.

Was gilt für Touristen?

Nach Plänen der Landesregierung sollen Einheimische ab dem 28. Mai wieder in MV Urlaub machen dürfen. Abschließend sollte das am Mittwochabend beschlossen werden. Nach Plänen der Landesregierung sollen alle Menschen ab dem 4. Juni aus Deutschland wieder in MV Urlaub machen dürfen. Ein Beschluss dazu war für Mittwochabend vorgesehen.

Was gilt im Einzelhandel und in Restaurants?

Der Handel darf bereits wieder öffnen, die Gastronomie im Innen- und Außenbereich. Körpernahe Dienstleistungen sind möglich, Fahrschulen dürfen wieder öffnen.

Was gilt an Schulen und Kitas?

Am Donnerstag können landesweit alle Schülerinnen und Schüler wieder zum Präsenzunterricht in die Schule kommen. Wer zur Schule geht, muss sich zweimal die Woche testen. Am 18. Juni ist der letzte Schultag vor den Sommerferien. Die Kitas haben derzeit landesweit regulär geöffnet. Einschränkungen in der Betreuungszeit gibt es nicht.

Wo kann ich mich auf Corona testen lassen?

Wenn ein Lockerungsschritt mit einer Testpflicht verbunden ist, muss der negative Corona-Test maximal 24 Stunden alt sein. Die Testpflicht gilt ab dem Schulalter. Laut Gesundheitsministerium gibt es landesweit mehr als 400 Teststellen. Die Tests sind kostenlos.

Rund ums Thema Impfen in MV

Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) sind etwa 14 Prozent der Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns inzwischen zweimal geimpft. Rund 42 Prozent der Einwohner haben ihre erste Impfdosis erhalten. Am 7. Juni soll die Impfpriorisierung aufgehoben werden.

Von OZ