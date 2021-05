Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern beschließt weitere Lockerungen angesichts der sinkenden Corona-Zahlen. Weitere Einrichtungen können nach teilweise monatelangem Lockdown wieder öffnen, auch Urlauber sind bald wieder willkommen. Doch was gilt jetzt für wen und wann öffnet was? Ein aktueller Überblick.