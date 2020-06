Viele Eltern habe mit Sorge auf die bevorstehenden sechswöchigen Sommerferien geblickt. Welche Ferienbetreuung wird es in Corona-Zeiten geben? Jetzt gibt es Entwarnung: Die Schulhorte wollen mindestens sechs Stunden Betreuung täglich anbieten.

Corona-Lockerungen in MV: Ferienbetreuung im Hort für alle Kinder möglich

