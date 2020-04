Rostock

Am Montag, 27. April, sollen die ersten Schüler in Mecklenburg-Vorpommern in die Schulen zurückkehren – zuerst die Abschlussklassen an den Gymnasien, Regionalen und Berufsschulen, ab 4. Mai weitere Klassenstufen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus und den Maßnahmen zur Eindämmung sind die Schulen in MV seit Mitte März geschlossen.

Wie der Unterricht ab kommender Woche aussehen soll, gibt der Hygienplan des Bildungsministeriums vor. Darin steht unter anderem, dass die Pausen der einzelnen Klassen versetzt stattfinden sollen und dass Lehrer den Zugang zur Toilette kontrollieren müssen. So soll vermieden werden, dass sich zu viele Schüler in den Toilettenräumen aufhalten. Vorgeschrieben sind zudem Spender mit Flüssigseife und Einmalhandtücher.

In MV lernen insgesamt 151 600 Kinder und Jugendliche an allgemeinbildenden Schulen, davon besuchen 133 600 öffentliche und 18 000 private Einrichtungen. An den Berufsschulen gibt es 34 200 junge Leute. Sie alle werden von rund 13 000 Pädagogen angeleitet.

